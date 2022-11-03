Верховная Рада Украины на заседании 3 ноября приняла за основу и в целом законопроект №8081 о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

За соответствующее решение проголосовали 330 народных депутатов, сообщил глава фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Теперь военные могут взять до 10 дней отпуска без учета времени, необходимого для отбора к месту проведения отпуска. В один конец это может быть не более двух суток. Денежные выплаты при этом сохраняются.

Напомним, Верховная Рада 3 ноября окончательно приняла государственный бюджет Украины на 2023 год.