Жители деоккупированного Херсона рассказали, что не сомневались в увольнении города Вооруженными силами Украины.

Об этом говорится в репортаже журналистов hromadske Насти Станко и Коляна Пастико.

После отступления россиян Херсон остался без света, воды и газа, но третьи сутки на главной площади города — дискотека с победным репертуаром. Местные обнимают каждого военного, молодежь берет автографы в память. Всюду – украинская символика.

Отступая, русские обстреляли линии электропередач. Нет связи. Ловит только русский и только на набережной у Днепра, который теперь и является линией фронта. В Херсоне тихо, но утром жители еще слышали прилеты на окраине. Местные понимают, что Херсон еще могут обстреливать из оккупированной части области. Но говорят, что хуже всего для них, а именно 255 дней оккупации — позади.

— Вы не понимаете, как это тяжело было, но мы знали, что нас не забыли, что вы придете за нами. Мы вас любим. Береги вас Боже. Мы вас очень ждали, – говорит жительница Херсона.

Она также рассказала, что во время оккупации было труднее всего: «Страшнее для нас было, что нас забыли. Когда что-то гепало, когда были взрывы – мы не боялись этого, мы знали, что наши где-то рядом, что нас не забыли. Когда была тишина, летом – начало осени, это было очень страшно. Мы боялись, что за нами не придут. Страшно было, когда появились кадыровцы, боялись выйти на улицу. Мою знакомую забрали только за то, что ее соседка обговорила – она отсидела у них 19 дней и там убили».

Женщина добавила, что российские оккупанты также избивали жителей Херсона за то, что те разговаривают на украинском языке.

– Такая радость, без слез на глазах это не произнести. Мы так вас ждали – делится своими эмоциями еще одна жительница освобожденного Херсона.

– Мы очень счастливы, третий день плачем от счастья. Тяжело, конечно, волы нет, света. Как-то пока немного выживаем, есть техническая вода, фонарики. Ничего, выживем. Не в первый раз. Мы такая нация, что нас никто не победит, говорит еще одна жительница.

Дети также делятся своими впечатлениями от освобождения Херсона: «Было не сладко, потому что мы жили под чужим флагом, хотели под своим».

- Ждем Зеленского. Самый крутой – он: потому что он справедлив и не стар еще, – говорят подростки.

Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе развевались украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ увольняют Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

Всего по утрам 12 ноября ВСУ уволили более 3 тысяч квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже пришли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергею Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и якобы желанием сохранить жизнь русских солдат.

Утром 11 ноября Минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.