Деокупация Херсона открывает возможность экспорта зерна из портов Николаева.

Об этом в интервью рассказал президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

— Расстояние от Херсона до Николаева составляет около 60 километров. Поэтому перспектива отгружать зерно из этого порта абсолютно реальна. Более того, в новом зерновом соглашении, которое сейчас обсуждается в Турции, Николаев как порт для экспорта продукции также указан, – говорит он.

Он напомнил, что через николаевский порт в полномасштабное вторжение украинские аграрии отгружали около 25-30% всего экспорта.

— Последние два месяца Украина экспортирует по четыре миллиона тонн зерновых в месяц. Из Николаева могли бы дополнительно отгружать 2-2,5 миллиона тонн. До войны наш экспорт составлял 6-7 миллионов тонн в месяц, говорит он.

Ранее сообщалось, что представители ООН предполагают, что Украина может попытаться расширить соглашение, привлекая к зерновому коридору Николаевский морпорт.

Также глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявлял, что Николаев пока не может присоединиться к «зерновому соглашению». Этот вопрос будет рассмотрен только в случае существенных изменений в южном направлении по линии столкновения.