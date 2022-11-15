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Международный комитет Красного Креста будет обеспечивать связь украинских военнопленных с родными.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
— В ходе переговоров Координационного штаба по обращению с военнопленными, Национального информационного бюро (НИБ) и Международного Комитета Красного Креста (МККК) достигнута договоренность обеспечить связь между всеми семьями и военнопленными, которые официально подтверждены Красным Крестом, – говорится в сообщении.
Как сообщили в Минобороны, речь идет о переписке, которая гарантирована военнопленным статьей 71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
— Раньше Российская Федерация не выполняла этот пункт, или переписка разрешалась выборочно. Теперь МККК организует доставку писем в обе стороны, сообщает Минобороны.
Национальное информационное бюро разработало правила написания корреспонденции для военнопленных.
Украина полностью соблюдает Женевские конвенции и обеспечивает российским военнопленным связь с родными. В настоящее время в Украину передано почти 2000 писем от военнопленных защитников и защитниц.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем вчерашнем обращении подверг критике Красный Крест и призвал организацию получить доступ к колонии в Оленовке, где в результате теракта погибли украинские пленные.
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Международный комитет Красного Креста будет обеспечивать связь украинских военнопленных с родными.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
— В ходе переговоров Координационного штаба по обращению с военнопленными, Национального информационного бюро (НИБ) и Международного Комитета Красного Креста (МККК) достигнута договоренность обеспечить связь между всеми семьями и военнопленными, которые официально подтверждены Красным Крестом, – говорится в сообщении.
Как сообщили в Минобороны, речь идет о переписке, которая гарантирована военнопленным статьей 71 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
— Раньше Российская Федерация не выполняла этот пункт, или переписка разрешалась выборочно. Теперь МККК организует доставку писем в обе стороны, сообщает Минобороны.
Национальное информационное бюро разработало правила написания корреспонденции для военнопленных.
Украина полностью соблюдает Женевские конвенции и обеспечивает российским военнопленным связь с родными. В настоящее время в Украину передано почти 2000 писем от военнопленных защитников и защитниц.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем вчерашнем обращении подверг критике Красный Крест и призвал организацию получить доступ к колонии в Оленовке, где в результате теракта погибли украинские пленные.