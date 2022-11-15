Депутат Николаевского облсовета от партии «Слуга Народа» Евгений Игнатенко подчеркнул важность слов Президента Украины Владимира Зеленского на G20 о необходимости расширения экспортной зерновой инициативы.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной организации партии «Слуга Народа».

В ходе выступления Президент предложил добавить в соглашение порты Николаевской области – Николаев и Ольвия.

— Очень надеюсь, что участники соглашения согласуют такую инициативу. Потому что это будет положительная новость не только для жителей Николаева и украинских аграриев – а без преувеличения для всего мира! – говорит депутат.

Он уверен: большие объемы украинского продовольствия помогут умерить рост цен на мировых рынках, а для некоторых стран вообще станут спасением от голода.

— Верю в Президента, верю в Украину, верю в Николаев!, – добавил Евгений Игнатенко.

Напомним, депутат возглавлял компанию, занимающуюся транспортировкой и перевалкой грузов, а сейчас служит в ВСУ на южном фронте.

Отметим, что Николаев не мог присоединиться к «зерновому соглашению» из-за близости к фронту. Ранее сообщалось, что этот вопрос будет рассмотрен только в случае существенных изменений в южном направлении по линии столкновения.

Украинская армия с начала прошлой недели уволила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.

В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы русской армией с марта 2022 года.

Таким образом, Николаев наконец-то лишился статуса прифронтового города.

Россия, вероятно, согласится продлить соглашение по экспорту украинского продовольствия, по истечении срока его действия 19 ноября.

Пресс-релиз