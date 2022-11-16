Воздушные силы Украины готовы максимально содействовать расследованию инцидента с падением ракет в Польше 16 ноября.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире «24 канала».

— Идет соответствующее расследование. Воздушные силы будут способствовать максимально, будут и специалисты привлечены, если нужно, и предоставим определенные материалы, подчеркнул он.

Юрий Игнат напомнил, что это не первый инцидент с российскими ракетами, недавно в Молдавии упал снаряд, которым РФ пыталась атаковать Украину.

— Российские ракеты, атаковавшие Украину, летели через воздушное пространство суверенной республики Молдова, были сбиты нашей ПВО, перелетев украинскую границу с Молдовой и упали на молдавской территории, — добавил он.

Юрий Игнат подчеркнул, что на месте инцидента работают соответствующие комиссии и группы, которые будут идентифицировать и определять тип ракеты.

Напомним, что три американских чиновника говорят, что, по предварительным данным, в Польше упала ракета украинской противовоздушной обороны, которая пыталась сбить российскую ракету.

Ранее высокопоставленный чиновник разведки США, цитируемый агентством AP, заявил, что российские ракеты 15 ноября упали на территории члена НАТО Польши, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что в Польше могла упасть ракета украинской противовоздушной обороны. Признаков умышленного нападения на страну нет, сказал он.