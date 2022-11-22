В Украине оккупанты полностью разрушили или частично повредили около 800 объектов сферы культуры.

Об этом в комментарии телеканала FreeDOM сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

— Мы сейчас ведем активную работу, в частности с ЮНЕСКО, над тем, чтобы укрепить эти объекты в преддверии зимы, получить, в частности, генераторы. Нам важно сейчас пройти зиму, чтобы музеи были в тепле, чтобы было электричество. И чтобы культурная жизнь в стране продолжалась, — сказал он.

Министр также подчеркнул, что нынешняя война России против Украины – это война за само право быть украинцем и за существование украинской культуры.

– Эта война против нашей идентичности, против нашего народа. Мы видим не только Бучу, но и во многих других освобожденных районах и Харьковской, и Херсонской областей украинцев убивали только за право быть украинцами, – резюмировал министр.

Напомним, что в Моринцах Черкасской области на родине Тараса Шевченко военнослужащий ВСУ Владимир Маломуж заварил двери в церковь УПЦ московского патриархата.