Народный депутат Игорь Копытн открыл свою депутатскую приемную в городе Южное на Одесщине из-за того, что там сейчас проживают многие вынужденные переселенцы из Николаева и области.

Об этом Игорь Копытин сообщил в своем Телеграмм-канале.

— Южный — это не только город-порт и город-курорт. Южный – это город-друг. Ведь только верный друг всегда придет на помощь и подставит плечо. Именно так и произошло с нашими людьми, которые из-за страны-террориста были вынуждены покинуть свои дома и уехать из Николаева в Южный. Некоторым, к сожалению, возвращаться уже некуда. Но и это на время. Познакомились с николаевцами во дворце культуры «Дружба» и говорили. Говорили о неотложном, говорили о том, как жить дальше и что делать, чтобы жизнь эта была качественной. Планами делиться не буду, лучше потом отчитываюсь о делах. А еще чтобы ускорить взаимодействие и быстрее решать важные для людей вопросы — открыли в Южном приемную по адресу ул. Т. Шевченко 18/4, офис 16, – написал Игорь Копытин.

Вместе с переговорщиком с николаевцами в Южном встретилась также депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская. Она отметила, что в городе сейчас проживает около трех тысяч николаевцев, которые из-за российской агрессии вынуждены были покинуть свои дома.

— Говорили с николаевцами об их неотложных проблемах, в частности о восстановлении их домов, пострадавших из-за обстрелов Николаева. Благодарна местным властям Южного, которые хорошо приняли наших горожан и заботятся об их быте. Сами жители признались, что им помогают, но хочется поскорее вернуться домой, в Николаев, – отметила Татьяна Домбровская в своем Телеграмме.

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины от Николаевской области, представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Игорь Копытин открыл занавес в истории по спасению морпехов-разведок из российского плена.