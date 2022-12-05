Военные РФ похитили жительницу оккупированного Мелитополя Запорожской области и вывезли в Москву, где отдали под суд якобы за подготовку теракта.

Об этом редакции «НикВести» сообщили родные и знакомые похищенной Янины Акуловой.

Известно, что женщина была вывезена из дома в Мелитополе 11 октября. К этому времени местонахождение Янины Акуловой было неизвестно, однако 23 ноября в РосСМИ появилась информация, что Лефортовский суд Москвы присудил ей два месяца содержания в тюрьме за якобы террористическую деятельность. Вместе с ней в российскую тюрьму посадили еще двух граждан Украины – Антона Жуковского и Дмитрия Сергеев.

— То есть граждан Украины не только похитили, но и незаконно переправили на территорию РФ и пытаются привлечь к ответственности за надуманные преступления, – говорят родственники женщины.

Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу российского суда, их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный организованной группой), ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенных организованной группой), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Фото: скриншот с видео допроса Янины Акуловой в России

Родные Янины Акуловой обращаются к правозащитникам с просьбой помочь вернуть граждан Украины домой.

— Моя сестра Акулова Янина, 1987 года рождения, имеет двоих несовершеннолетних детей, которые очень ждут ее!, – говорит брат женщины.

Напомним, российские военные в оккупированной Снигиревке Николаевской области прибегали к пыткам не только взрослых, но и детей . Об этом журналистам рассказала 15-летняя Настя, которую вместе с подругой оккупанты похитили и закрыли в подвале на четыре дня без еды и воды.