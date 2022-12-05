В октябре 2022 года народные депутаты парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики зарегистрировали законопроект №8150 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании требований законодательства о пищевых продуктах, кормах, ветеринарной медицине и благополучии животных».

Основная цель инициативы – обеспечение эффективного государственного контроля в области безопасности и качества пищевых продуктов и защита прав потребителей, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Документ разрабатывался вместе с Минагрополитики и экспертной рабочей группой, к которой присоединялись представители государственных органов (Госпроспотребслужба, Минздрав) и профильных ассоциаций (Лига производителей пищевых продуктов, Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и др.). Документ содержит важные новшества для потребителей, бизнеса и государства.

В частности, предлагается демонополизация рынка ветуслуг, упрощение для малого бизнеса (разрешение производить пищевые продукты животного происхождения на малых мощностях без получения эксплуатационного разрешения). Предлагается упрощение регистрации кормов и возможность ввоза кормовых добавок, зарегистрированных в ЕС, без их дополнительной регистрации в Украине.

«Ряд норм позволит потребителям получать безопасную продукцию, в частности благодаря усилению гигиенических требований и более точной маркировке. Есть в документе и евроинтеграционные нормы, способствующие выполнению международных и евроинтеграционных обязательств Украины.А именно регулируется обращение с сельскохозяйственными животными на уровне европейского законодательства, обеспечивается подготовка лиц по соблюдению требований законодательства о благополучии животных», — отмечают в ВРУ.

Однако некоторые предложения этого документа вызвали негативную реакцию у зоозащитного сообщества.

Защитники животных предостерегают, что исключение норм, касающихся запрета жестокого обращения с животными, приведут к ослаблению законодательства в этой сфере.

«Авторы законопроекта, эксперты подробно ознакомились с этими предостережениями и могут успокоить общество — ни о каком послаблении речь не идет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные нормы по факту не исключаются, а переносятся, поскольку они содержатся в законе «О ветеринарной медицине» №1206, являющемся базовым законом, определяющим правила обращения с сельскохозяйственными животными и условия их убоя. Также соответствующую сферу регулируют приказы Министерства экономики от 08.02.2021 №224 (Общие требования к благополучию сельскохозяйственных животных во время их содержания) и приказ Минагрополитики от 29.08.2022 №628 (Требования по обеспечению благополучия животных во время убоя и умерщвления).

Нормы в указанных актах обязательны к исполнению. А новый Закон Украины «О ветеринарной медицине» №1206, которыми регулируется защита сельскохозяйственных животных, полностью евроинтеграционный, содержит максимальную защиту животных от жестокого обращения и определяет широкий спектр требований к благополучию сельскохозяйственных животных, в том числе во время их убоя, исключая любое какие страдания животных, добавляют в Раде.

«Итак, речь идет не об ослаблении норм, а об устранении дублирования полномочий и законодательных коллизий. Однако, понимая всю чувствительность темы и предостережение гражданского общества, целесообразно пересмотреть положения законопроекта, вызывающие предостережения. Наша цель – поддержка аграриев, производителей, украинских потребителей и обеспечение продовольственной безопасности страны и мира. Гуманность, которая является базовым европейским принципом, никак не может быть подвергнута сомнению», — добавили в Раде.

Напомним, парламент принял во втором чтении евроинтеграционный законопроект №6480, открывающий дорогу уникальным украинским спиртным напиткам на рынки ЕС.