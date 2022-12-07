Работники детской областной больницы в Херсоне фальсифицировали медицинские карты детей-сирот, чтобы создать впечатление, что они слишком больны, чтобы двигаться. Таким образом, детей хотели уберечь от вывоза в Россию.

Об этом рассказала Ольга Пилярская, заведующая отделением реанимации Херсонской детской областной клинической больницы, пишет hromadske .

— Мы специально написали ложную информацию о том, что дети больны и их нельзя транспортировать. Мы боялись, что [русские] узнают… [но] мы решили, что спасем детей любой ценой, — сказала она.

В больнице в Херсоне персонал придумал болезни для 11 заброшенных младенцев, которые находились на попечении медиков. Так им не пришлось отдавать малышей в детский дом, где детям могли выдать российские документы и вывезти в РФ.

Так, одному ребенку придумали «легочное кровотечение», другому — «неконтролируемые судороги», а еще один нуждался в «искусственной вентиляции легких».

Коммунальный Центр социально-психологической реабилитации детей в селе Степановка Херсонской области также фальсифицировал документы скрыть 52 детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

Директор заведения Владимир Сагайдак разместил некоторых детей до семи сотрудников, других увезли к дальним родственникам, а некоторые дети постарше остались с ним.

– Казалось, что если я не буду хоронить своих детей, то их у меня просто заберут, – сказал он.

Напомним, на временно оккупированных южанах Украины захватчики заставляют местных жителей отдавать своих детей в российские школы.