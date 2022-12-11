Действующее в оккупированном Крыму партизанское движение «АТЕШ» взяло на себя ответственность за поджог российской военной базы.

Об этом партизанское движение сообщает в Тelegram.

— База мобилизованной армии РФ в пгт. Советское в Крыму горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим проектом и, конечно, у нас все получилось. Мы будем продолжать разваливать армию РФ изнутри, – говорится в сообщении.

Партизаны уточнили, что в результате пожара есть жертвы, список которых пообещали опубликовать.

Напомним, изучив спутниковые снимки Planet Labs, журналисты насчитали 10 действующих военных аэродромов и два авиазавода в оккупированном Россией Крыму.