Российско-оккупационные войска сейчас наносят удары по объектам критической инфраструктуры на юге Украины, используя значительно большее количество беспилотников иранского производства, чем в предыдущие недели.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Там отмечают, что командование Военно-воздушных сил Украины 10 декабря сообщило, что российские войска нанесли 15 ударов с беспилотников Shahed 136 и 131 по Херсонской, Николаевской и Одесской областях, а украинская ПВО сбила 10 беспилотников.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в результате одного из ударов беспилотником сильно пострадала критическая инфраструктура Одессы и восстановление продлится дольше обычного.

— Увеличение темпов атак беспилотниками может свидетельствовать о том, что российские силы накопили больше беспилотников за трехнедельный период их неиспользования или что Россия недавно получила или ожидает получить новую партию беспилотников из Ирана, — считают в ISW.

Ранее ДТЭК в Одесской области сообщил, что времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше , чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Власти пишет, что могут быть до 2-3 месяцев.