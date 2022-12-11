Ориентировочно к 20:00 11 декабря прекращено водоснабжение домов в микрорайоне Соляные в Николаеве.

Об этом сообщает прессслужба «Николаевводоканала».

На предприятии причиной остановки подачи воды назвали аварию на водопроводной сети.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич призвал горожан подольше держать в тайне информацию о возобновлении поставок пресной воды, когда специалисты водоканала починят станцию водозабора из Днепра.

Как известно, что во время ракетных обстрелов российские оккупанты повредили насосную станцию МКП «Николаевводоканал», расположенную в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что бригады энергетиков восстановили высоковольтную линию, которая позволит залечить потребителей Херсонщины и поможет восстановить водоснабжение Николаева .

Напомним, ранее также сообщалось, что в скором времени завершатся работы по восстановлению централизованного водоснабжения в Николаеве. Ремонтникам нужно немного времени и стабильное электроснабжение , сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

Как известно, 19 ноября Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило восстановление третьей локации поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ водовода «Днепр-Николаев», которым осуществлялись поставки воды из реки Днепр в Николаев.

Ранее стало известно, что из-за заполнения водопроводной системы Николаева соленой водой из Днепро-Бугского лимана коррозией повреждены трубы по всему городу. В общей сложности в замене нуждаются более 240 километров труб.