Германия предоставляет Украине 470 электрогенераторов разной мощности общей стоимостью 19,5 миллионов евро.

Помощь оказывается за финансирование Министерства иностранных дел Германии, сообщает посольство Германии в Украине.

- Федеральное агентство по технической помощи (THW) предоставляет Украине 470 электрогенераторов разных классов мощности общей стоимостью 19,5 миллионов евро, - говорится в сообщении.

В Украине уже находятся 150 электрогенераторов. Планируется дальнейшая транспортировка оборудования. Часть генераторов передадут непосредственно Национальной энергетической компании «Укрэнерго», остальные отправят в Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Напомним, Германия передала Шевченковскому обществу Николаевской области 20 генераторов, 10 скважинных насосов и миниэкскаватор для восстановления поврежденных водопроводов.