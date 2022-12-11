Германия предоставляет Украине 470 электрогенераторов разной мощности общей стоимостью 19,5 миллионов евро.
Помощь оказывается за финансирование Министерства иностранных дел Германии, сообщает посольство Германии в Украине.
- Федеральное агентство по технической помощи (THW) предоставляет Украине 470 электрогенераторов разных классов мощности общей стоимостью 19,5 миллионов евро, - говорится в сообщении.
В Украине уже находятся 150 электрогенераторов. Планируется дальнейшая транспортировка оборудования. Часть генераторов передадут непосредственно Национальной энергетической компании «Укрэнерго», остальные отправят в Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.
Напомним, Германия передала Шевченковскому обществу Николаевской области 20 генераторов, 10 скважинных насосов и миниэкскаватор для восстановления поврежденных водопроводов.
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Германия предоставляет Украине 470 электрогенераторов разной мощности общей стоимостью 19,5 миллионов евро.
Помощь оказывается за финансирование Министерства иностранных дел Германии, сообщает посольство Германии в Украине.
- Федеральное агентство по технической помощи (THW) предоставляет Украине 470 электрогенераторов разных классов мощности общей стоимостью 19,5 миллионов евро, - говорится в сообщении.
В Украине уже находятся 150 электрогенераторов. Планируется дальнейшая транспортировка оборудования. Часть генераторов передадут непосредственно Национальной энергетической компании «Укрэнерго», остальные отправят в Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.
Напомним, Германия передала Шевченковскому обществу Николаевской области 20 генераторов, 10 скважинных насосов и миниэкскаватор для восстановления поврежденных водопроводов.