Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю из Лимана Донецкой области, который после российского вторжения начал работать на оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Отмечается, что мужчина отказался эвакуироваться из города и отправился на сотрудничество с захватчиками. Он получил должность в так называемой народной милиции.

По приказам оккупационных властей он доставлял в места принудительных работ незаконно задержанных граждан, заставлял людей собирать тела погибших, а так же выполнять другую работу.

Бывшему правоохранителю доложено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса). Санкция пола предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, что прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене восьми коллаборантам, добровольно присоединившимся к созданному оккупантами «ГУ МВД Херсонской области».