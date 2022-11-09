Прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене восьми коллаборантам, добровольно присоединившимся к созданному оккупантами «ГУ МВД Херсонской области».

Об этом пишет Офис генпрокурора Украины.

По данным следствия, в период действия военного положения работники структурных подразделений ГУ Нацполиции в Херсонской области остались на временно оккупированной территории Херсона и перешли на сторону оккупационных властей. Они приступили к службе в псевдоправоохранительном органе «ГУ МВД Херсонской области».

Следователи СБУ сообщили о подозрении в государственной измене:

начальнику управления уголовного розыска

заместителю начальника управления кадрового обеспечения - начальнику отдела кадров

заместителю начальника дежурной части

заместителю начальника организационно-методического отдела

старшему оперуполномоченному отделу борьбы с организованной преступностью

следователю следственного управления

оперуполномоченному отделу по борьбе с организованной преступностью

оперуполномоченному отделу по розыску преступников и без вести пропавших.

Кроме того, сотрудники Службы безопасности установили их места нахождения и маршруты перемещения и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, вечером 9 ноября российский генерал Сергей Суровикин, командующий вражескими войсками в Украине, и министр обороны РФ Сергей Шойгу объявили о сдаче Херсона и уходе оккупационных войск на левый берег Днепра.

При этом на Херсонщине за последние сутки россияне разрушили как минимум 11 мостов и переправ. По сообщению местных жителей и военных, мосты взорвали сами оккупанты для замедления продвижения ВСУ.

Ранее глава Николаевской ОВА, комментируя ситуацию в Снегиревке, рассказал, что кафиры ведут перегруппировку.

Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины накрыли большую колонну россиян, выходивших из Снегиревки Николаевской области в направлении временно оккупированного Херсона.

Кроме того, была информация, что российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей: долгих боев или прикрытия для выхода из региона.