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Прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене восьми коллаборантам, добровольно присоединившимся к созданному оккупантами «ГУ МВД Херсонской области».
Об этом пишет Офис генпрокурора Украины.
По данным следствия, в период действия военного положения работники структурных подразделений ГУ Нацполиции в Херсонской области остались на временно оккупированной территории Херсона и перешли на сторону оккупационных властей. Они приступили к службе в псевдоправоохранительном органе «ГУ МВД Херсонской области».
Следователи СБУ сообщили о подозрении в государственной измене:
Кроме того, сотрудники Службы безопасности установили их места нахождения и маршруты перемещения и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, вечером 9 ноября российский генерал Сергей Суровикин, командующий вражескими войсками в Украине, и министр обороны РФ Сергей Шойгу объявили о сдаче Херсона и уходе оккупационных войск на левый берег Днепра.
При этом на Херсонщине за последние сутки россияне разрушили как минимум 11 мостов и переправ. По сообщению местных жителей и военных, мосты взорвали сами оккупанты для замедления продвижения ВСУ.
Ранее глава Николаевской ОВА, комментируя ситуацию в Снегиревке, рассказал, что кафиры ведут перегруппировку.
Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины накрыли большую колонну россиян, выходивших из Снегиревки Николаевской области в направлении временно оккупированного Херсона.
Кроме того, была информация, что российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей: долгих боев или прикрытия для выхода из региона.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене восьми коллаборантам, добровольно присоединившимся к созданному оккупантами «ГУ МВД Херсонской области».
Об этом пишет Офис генпрокурора Украины.
По данным следствия, в период действия военного положения работники структурных подразделений ГУ Нацполиции в Херсонской области остались на временно оккупированной территории Херсона и перешли на сторону оккупационных властей. Они приступили к службе в псевдоправоохранительном органе «ГУ МВД Херсонской области».
Следователи СБУ сообщили о подозрении в государственной измене:
Кроме того, сотрудники Службы безопасности установили их места нахождения и маршруты перемещения и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, вечером 9 ноября российский генерал Сергей Суровикин, командующий вражескими войсками в Украине, и министр обороны РФ Сергей Шойгу объявили о сдаче Херсона и уходе оккупационных войск на левый берег Днепра.
При этом на Херсонщине за последние сутки россияне разрушили как минимум 11 мостов и переправ. По сообщению местных жителей и военных, мосты взорвали сами оккупанты для замедления продвижения ВСУ.
Ранее глава Николаевской ОВА, комментируя ситуацию в Снегиревке, рассказал, что кафиры ведут перегруппировку.
Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины накрыли большую колонну россиян, выходивших из Снегиревки Николаевской области в направлении временно оккупированного Херсона.
Кроме того, была информация, что российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей: долгих боев или прикрытия для выхода из региона.