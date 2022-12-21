Разведбатальон из оккупированного Крыма, который в составе оккупационных находится на территории Украины, отказался участвовать в боевых действиях.

Об этом сообщает российский оппозиционный Telegram-канал Astra .

Журналисты ссылаются на родственников разведчиков. По их данным, речь идет о разведбатальоне 127 разведывательной бригады в/ч 67606.

— Отказались, потому что очень большие потери. Они не хотят зря умирать, – сказал один из родных военного, подписавший рапорт об отказе.

При этом батальон находится на территории Украины в составе российских оккупационных войск.

Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что российский диктатор Владимир Путин готовится к долгой войне и новым попыткам наступлений.