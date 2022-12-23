Президент РФ Владимир Путин 21 декабря представил план увеличения армии до 1,5 миллиона человек. Непонятно, когда этот уровень может быть достигнут.
Об этом говорится в сообщении министерства обороны Великобритании.
Российский министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что расширение привлечет по крайней мере две бригады на северо-западе России, чтобы увеличить численность дивизии. Он говорил о якобы угрозе вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
— Это одно из первых представлений о том, как Россия стремится адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате ее вторжения в Украину, считают в министерстве.
При этом остается непонятным, как Россия найдет новобранцев для завершения такого расширения, когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине.
Ранее американские аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что очень маловероятно, что Кремль сформирует большие вооруженные силы за время продолжения войны России в Украине, ведь формирование подразделений дорогостоящее и требует времени.
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Президент РФ Владимир Путин 21 декабря представил план увеличения армии до 1,5 миллиона человек. Непонятно, когда этот уровень может быть достигнут.
Об этом говорится в сообщении министерства обороны Великобритании.
Российский министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что расширение привлечет по крайней мере две бригады на северо-западе России, чтобы увеличить численность дивизии. Он говорил о якобы угрозе вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
— Это одно из первых представлений о том, как Россия стремится адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате ее вторжения в Украину, считают в министерстве.
При этом остается непонятным, как Россия найдет новобранцев для завершения такого расширения, когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине.
Ранее американские аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что очень маловероятно, что Кремль сформирует большие вооруженные силы за время продолжения войны России в Украине, ведь формирование подразделений дорогостоящее и требует времени.