В субботу, 24 декабря, на сессии Харьковского областного совета депутаты приняли решение о переименовании Харьковского академического российского драматического театра имени Пушкина.

Об этом сообщила депутат облсовета от фракции Европейская солидарность Галина Куц.

По ее словам, из названия театра убрали слово «русский» и «Пушкин». За переименование проголосовал 81 депутат, двое воздержались.

Как сообщает «Суспільне», руководитель театра Елена Ткаченко заявила, что она «взволнована этими событиями, которые сегодня произошли».

— Документы на новое название и устав надеемся в течение недели переработать, главное, чтобы система [регистрации] работала. В театре сейчас, в 12:00, проходит спектакль, поэтому не все актеры еще знают. В понедельник планируем встретиться коллективом и обсудить, – сказала она.

Ранее к президенту Владимиру Зеленскому обратились с открытым письмом по переименованию Харьковского академического российского драмтеатра имени Пушкина.

По словам активистов, несмотря на агрессию РФ против Украины, городские власти на разных уровнях блокируют решение убрать из его названия имени российского поэта и упоминания страны-агрессора.