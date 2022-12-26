На юге Украины оккупанты постепенно, но уверенно теряют позиции, украинские войска пытаются помешать врагу подтягивать резервы.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, цитирует Армия Inform .

— Враг теряет позиции постепенно, но достаточно уверенно. Перед ними сейчас стоит задача удержаться, подождать того момента, пока они подтянут резервы. Поэтому командование планирует меры таким образом, чтобы не дать врагу возможности этого сделать: устанавливаем огневой контроль, стараемся прекращать их логистические поставки, не даем им покоя и заставляем постоянно выискивать новые места дислокации, – говорит она.

По ее словам, враг продолжает маневрировать и, очевидно, к чему готовится.

В частности, один из ракетоносителей зашел в пункт базирования. В настоящее время в море один надводный и два подводных ракетоносителя, что в общем количестве составляет 16 ракет типа «Калибр» в готовности к использованию.

В то же время спикера подчеркнула, что вернуть на боевое дежурство тот ракетоноситель врагу не сложно – это займет несколько часов.

Напомним, Силы обороны, скорее всего, уже вскоре смогут освободить от захватчиков Кинбурнскую косу , которая является единственной оккупированной территорией Николаевской области.