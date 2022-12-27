Херсонский областной совет до сих пор не опубликовал видеозапись первой с момента деоккупации города сессии.

Об этом сообщил журналист местного издания МОСТ Сергей Никитенко.

— Пять дней я жду, пока кто-то в Херсонском областном совете выполнит обещание председателя Александра Самойленко и опубликует видео таинственной сессии, которую засекретили от избирателей, – написал журналист.

По его словам, в облсовете ему сообщили, что еще не разобрались, как публиковать видео на их официальном YouTube-канале.

— Сегодня советница главы облсовета Наталья Дзюба сообщила, что они до сих пор разбираются, как заливать видео на YouTube. Это было бы смешно, если бы не так грустно, – говорит Сергей Никитенко.

Журналист также предполагает, что руководство облсовета не хочет показывать сессию, ведь там будет что-то видно.

— По моей информации, заседание в 10:00 не началось, ведь не было кворума, а к 11:30 одного депутата нашли. Очевидно, что могли просто зарегистрировать зум аккаунт кому-то, кто либо за границей, либо в оккупации. И когда опубликуют видео, мы это увидим. Или не увидим. Мне это уже даже не так интересно, как заставить их опубликовать это проклятое видео, – написал он.

Напомним, что в пятницу, 23 декабря, состоялось первое заседание сессии Херсонского областного совета после деоккупации правобережья области. На нем депутатов-коллаборантов лишили права участия в заседаниях .