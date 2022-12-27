На прошлой неделе в Николаеве восстановили ряд жилых домов и учебных заведений, поврежденных российскими террористами.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

В частности, была отремонтирована кровля трех многоэтажек общей площадью почти 40 кв. метров. Еще в двух частных домах восстановили кровли и закрыли выбитые окна.

Также в учебных заведениях ремонтировали 3 кровли, электросеть, ливнесток, заменяли окна. В целом работы продолжались в детском саду, здании детского и юношеского творчества и 3-х школах.

Напомним, эксперты международной архитектурной компании OneWorks провели промежуточный анализ результатов опроса николаевцев по генеральному плану. Наиболее острыми вопросами горожане назвали состояние улиц и тротуаров, доступ к набережным, качество зеленых зон и общественных пространств.