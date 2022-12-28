В среду, 28 декабря, утром начать демонтировать памятник Екатерине Второй на одноименной площади в центре Одессы.

Об этом пишет « Думская ».

Отмечается, что движение транспорта на площади перекрыто. Коммунальщики приступили к подготовке к демонтажу, они разбирают недавно возведенный вокруг памятника саркофаг. На месте находится много охраны.

Памятник императрице не имеет исторической ценности, он был изготовлен в 2007 году.

Напомним, что в Николаеве неизвестные облили красной краской памятник российскому полководцу Александру Суворову.