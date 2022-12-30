Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 690 российских оккупантов, сбили 5 ракет, уничтожили 8 танков и 12 бронемашин. Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 30 декабря ориентировочно составили:
Напомним, что за прошедшие сутки противник нанес 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 690 российских оккупантов, сбили 5 ракет, уничтожили 8 танков и 12 бронемашин. Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 30 декабря ориентировочно составили:
Напомним, что за прошедшие сутки противник нанес 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня.