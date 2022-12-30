Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 690 российских оккупантов, сбили 5 ракет, уничтожили 8 танков и 12 бронемашин. Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 30 декабря ориентировочно составили:

личного состава – около 105 250 (+690) человек ликвидировано,

танков – 3026 (+8) ед.

боевых бронированных машин - 6059 (+12) ед.

артиллерийских систем - 2010 (+6) ед.

РСЗО - 423 (+0) ед.

средства ПВО - 212 (+0) ед.

самолетов - 283 (+0) ед.

вертолетов - 268 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня -1740 (+23),

крылатые ракеты - 711 (+58),

корабли/катера - 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 4683 (+8) ед.

специальная техника – 180 (+1).

Напомним, что за прошедшие сутки противник нанес 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня.