Депутат Николаевского горсовета от «Евросолидарности», «киборг» Сергей Танасов, защищающий Украину в рядах ВСУ, считает, что совет необходимо распустить, включая мэра Александра Сенкевича, и создать в городе военную администрацию.

Об этом он сказал в интервью ТРК «НИС-ТВ».

— Вообще, надо весь городской совет распустить вместе с мэром, назначить военную администрацию и после выборов, которые будут после нашей победы, уже нормально, в демократическом русле строить город, — считает Сергей Танасов.

Он объяснил свою позицию тем, что немалую часть депутатов составляют представители запрещенных в Украине партий. По мнению Сергея Танасова, мэр вынужден с ними договариваться, чтобы принять те или иные решения, что не идет на пользу городу.

— Некоторые вопросы должны быть поддержаны двумя третями избранных депутатов. Куда они денутся сейчас — эти ОПЗЖ, шарии, все наши пророссийские коллеги. С ними надо будет Сенкевичу торговаться за что-то. Поэтому я считаю, что нормально будет, если будет принято решение, и все сложат свои полномочия. Да будет назначена военная администрация, которая будет исполнительным органом власти, будет нести юридическую ответственность. И главу военной администрации можно будет привлечь к ответственности за нарушения, если они будут, – добавил Сергей Танасов.

Он также отметил, что назначить главой военной администрации могут того же Александра Сенкевича.

– И пусть работает на свои будущие выборы и будет ему потом оценка, – сказал он.

Кроме того, депутат выступает и за роспуск областного совета.

Напомним, депутат Николаевского горсовета от «Предложения» Андрей Янтарь предложил коллегам, избранным от «Оппозиционной платформы — При жизни» и «Партии Шария» сложить мандаты. В свою очередь Артем Ильюк, возглавлявший фракцию «ОПЗЖ», призвал весь горсовет самораспуститься.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской совет не поддержал изменения в регламент, предусматривающий роспуск фракций после запрета партий.

Против такой инициативы выступил депутат Евгений Павлович. Он считает, что приняв такие изменения, горсовет возьмет на себя ответственность депутатов, избранных от ОПЗЖ, по роспуску фракции. Он считает, что они должны выполнить решение суда о запрете партий и заявить о самороспуске, как это сделали их коллеги в Николаевском и Первомайском райсоветах, а также депутаты Партии Шария в Николаевском горсовете. Автор проекта решения Елена Киселева считает, что самое главное — прекратить функционирование фракции ОПЗЖ в совете, а изменения в регламент — это один из самых простых способов.