Россия украла 30 украинских мэров с начала полномасштабного вторжения в Украину. Семь глав городов до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Spiegel.

– Мэры были целями повсюду. Россияне пытались арестовывать мэров и использовать разные методы, чтобы заставить их сотрудничать. По всей стране было похищено более 30 мэров, оставшихся со своими общинами. Семь из них до сих пор считаются пропавшими без вести, - сказал Виталий Кличко.

Он добавил, что в начале войны ситуация для мэров была сложной, поскольку они не знали, нужно ли им эвакуироваться из оккупации.

— Мы несколько раз обращались к правительству за инструкциями: оставаться ли, эвакуироваться? Но четкого ответа мы не получили, – сказал Виталий Кличко.

Одним из похищенных украинцев остается мэр уволенного Херсона Игорь Колыхаев. Его похитили во вторник, 28 июня, когда он приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома.

В августе заместитель председателя Херсонского райсовета Станислав Трошин заявлял, что в Херсоне российские оккупанты устроили пыточную в подвале и Колыхаев находится там.