Мощный удар украинских защитников по базе россиян во временно оккупированной Макеевке Донецкой области взорвал авторитет руководителя Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Минобороны РФ хоть и признало потери, но пытается переложить ответственность за них на муртадов из квазиреспублики «ДНР». Те в свою очередь заявляют, что во всем виноваты солдаты, которые пользовались телефонами и тем самым позволили ВСУ отследовать сигналы и четко определить координаты для атаки.

«Однако расплывчатое признание российского МО удара вызвало критику военного командования РФ», - говорится в отчете ISW.

По словам специалистов, милблогеры, связанные с ППК «Вагнер», отмечали, что российское военное командование облегчило украинским силам возможность удара, держа несколько сотен солдат в одном месте, а также назвали «ложью» объяснение «ДНР» по использованию мобильных телефонов.

Другие милблогеры утверждали, что командование было свидетелем подобных атак в течение последних 11 месяцев, но проявило «преступную халатность» и даже не попыталось рассредоточить войска в Макеевке на меньшие группы в тылу.

В Институте изучения войны добавляют, что подобные военные неудачи все больше будут усложнять усилия Путина успокоить провоенное сообщество и сохранить доминирующий нарратив во внутреннем информационном пространстве.

«Диктатор уже поручил к 6 января провести расследование. Однако неспособность Путина ответить на критику и исправить недостатки российской военной кампании взорвет его авторитет как практического военного лидера», — подытожили аналитики.