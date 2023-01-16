В России сообщили об изготовлении первой партии ракет «Посейдон». Это ядерная мегаторпеда, которая имеет целью нанести неприемлемый ущерб прибрежным территориям условного противника.

Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на собственные источники, пишет Бабель.

Первые ракеты получит российская подлодка «Белгород», которую строили специально для запуска подводных беспилотных комплексов, в том числе и «Посейдона».

Источники российского информагентства уверяют, что все испытания прошли успешно. Однако еще в ноябре прошлого года американские военные наблюдали , вероятно, за неудачным испытанием Посейдона в Северном Ледовитом океане.

О разработке атомного подводного аппарата Посейдон, который российские пропагандисты называют торпедой судного дня, в 2018 году сообщил Владимир Путин. Он говорил, что эту торпеду невозможно перехватить. Подробной информации о параметрах этого оружия нет. Официально Россия не сообщала о завершении разработки. Ракеты могут нести как ядерный, так и неядерный боезаряд. Пропаганда утверждает, что «Посейдон» в случае подрыва способен нанести масштабные цунами, которые могут уничтожить Великобританию или прибрежные города США, нанеся им неприемлемый ущерб и создав радиационное загрязнение. Также такие ракеты могут применяться для уничтожения портов или военно-морских баз.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, на каком направлении может произойти новое наступление России, о возможности осуществления которого пишут западные СМИ.