Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева не исключает возможности проведения в будущем «гибридных» сессий, когда большинство депутатов собирается на заседание физически, а часть онлайн.

Об этом она рассказала в комментарии "НикВести».

Глава облсовета призналась, что ей «совершенно не нравится» проведение сессий в онлайн формате, поскольку депутаты не могут вести дискуссии и слышать друг друга так, как это возможно при очных встречах.

— Мне не нравятся онлайн-сессии. Мне совершенно не нравятся, потому что ты не слышишь так людей (как в сессионном зале, — прим.), ты не можешь отреагировать, мы не слышим друг друга, мы не можем пообщаться, иногда даже покритиковать. Я бы очень хотела вернуться как можно скорее, – сказала Анна Замазеева.

В настоящее время одним из оптимальных вариантов, по словам Анны Замазеевой, кажется проведение заседаний сессий областного совета в смешанном формате.

— Мы рассматривали разные варианты проведения офлайн встреч в других территориальных общинах, где есть такая возможность. Но все же во время военного положения мы понимаем, что многие из ребят (депутатов, — прим.) в ВСУ. Гибридная (сессия, — прим.) может быть и хорошо. Это очень важно, мы не можем потерять мнение наших коллег, которые не могут присоединиться, потому что они защищают Родину, — сказала она.

Однако, как подчеркнула Анна Замазеева, областной совет вернется к традиционному проведению сессий при первой возможности.

Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что, несмотря на дистанционный формат проведения сессий и комиссий, работа депутатов горсовета и исполнительной власти не изменилась.