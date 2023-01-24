Президент Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые решения после увольнения ряда чиновников на фоне коррупционных скандалов.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

— Сегодня общество увидело очередные кадровые решения, принятые. Я подчеркну это слово: дежурные. Соответствующие шаги будут и дальше. Каждый из них общество увидит и, я уверен, поддержит, – сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что любая внутренняя проблематика, мешающая государству крепнуть, «убирается и будет убираться».

— Это справедливо, это нужно для нашей защиты, и это помогает нашему сближению с европейскими институциями. Нам нужно крепкое государство, и Украина будет именно такой. И сегодня своим указом я ввел еще одно решение СНБО. Детали – впоследствии, – заявил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал «неделю решений» после ряда коррупционных скандалов.

Так, утром 24 января заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление об увольнении. Журналисты-расследователи проекта Bihus.Info сообщали, что Кирилл Тимошенко ездит на внедорожнике Chevrolet Tahoe, предоставленном Украине компанией General Motors для гуманитарных миссий и вывоза граждан из зоны боевых действий. НАПК проверяло эту информацию.

Также Зеленский подписал указы об увольнении председателей пяти областных военных администраций - Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской.

Ранее журналисты «Схем» и «Украинской правды» выяснили, что в Днепропетровской области, которую возглавлял Валентин Резниченко, частная компания получила 1,5 млрд грн на ремонт дорог в регионе. Это рекорд с большим отрывом, если сравнить с финансированием восстановления дорог во всех других регионах Украины. А совладелица компании, по данным СМИ, является близким человеком для Резниченко. Прокуратура возбудила уголовное дело после публикации журналистских расследований.

Также 24 января правительство утвердило еще несколько увольнений. Вячеслава Непогода и Ивана Лукерю уволили с должностей заместителей министра развития общин и территорий. Их коллегу Василия Лозинского, подозреваемого в получении 400 тысяч долларов взятки, уволили накануне.

Также уволили Виталия Музыченко – заместителя министра социальной политики и Вячеслава Шаповалова – заместителя министра обороны. Последний подал в отставку на фоне скандала о возможных завышенных закупках для военных.

А еще уволился заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. Это произошло после того, как несколько дней назад журналист-расследователь УП Михаил Ткач опубликовал фото, где видно, что Симоненко отдыхает в Марбелье (Испания).