Исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал порядок частичной компенсации стоимости генераторов для многоквартирных домов.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома в среду, 25 января, пишут "НикВести".

Частичная компенсация на возмещение стоимости приобретения электрогенераторов осуществляется за счет бюджета Николаева, средств Участников Программы частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов для обеспечения потребностей совладельцев многоквартирных домов Николаевской территориальной громады во время прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов и других источников, не запрещенных законодательством.

Для получения средств необходимо подать в коммунальное учреждение «Центр энергоэффективности г. Николаева» пакет документов для вынесения на рассмотрение комиссии, а именно:

Заявление на частичную компенсацию стоимости генератора;

Копии платежных документов, подтверждающих факт приобретения генератора;

Копии документов с указанием технических характеристик электрогенератора, его серийного номера и других заводских маркировок;

Копии выписки из Единого государственного реестра юридических и физических лиц – предпринимателей юридического лица, обеспечивающего содержание дома;

Документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола);

Документ, подтверждающий взятие приобретенного генератора на баланс юридического лица (собственника).

Электрогенератор номинальной мощностью от 3 кВт включается закуплен после 1 июня 2022 года. Сумма возмещения не может превышать 50% стоимости электрогенератора, но не более 30 тысяч гривен.

Компенсацию Участникам Программы департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета осуществляет на основании расходов бюджета Николаевского городского территориального общества на соответствующий год, в пределах предусмотренных ассигнований на выполнение Программы.

Отбор участников программы на возмещение стоимости приобретения электрогенераторов осуществляется комиссией, которая образуется распоряжением городского головы. В состав комиссии входят представители департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета, департамента ЖКХ Николаевского городского совета, представители КУ «Центр энергоэффективности города Николаева», представители ОСМД, управляющих компаний, исполнители жилищных услуг домов, а также ЖСК г. Николаева.

Ранее сообщалось, что в Николаеве была создана комиссия по рассмотрению вопросов частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов для обеспечения потребностей совладельцев многоквартирных домов.

В конце декабря Николаевский городской совет утвердил Программу частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов совладельцами многоквартирных домов.

Как сообщалось, согласно программе компенсировать планируют до 50% стоимости, но не более 30 тысяч гривен. Получить частичную компенсацию смогут совладельцы домов, приобретенных генераторами с 1 июня 2022 года.