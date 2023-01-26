Силы обороны во время сегодняшней российской атаки уничтожили 13 вражеских ракет над Николаевщиной.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Всего было сбито 26 вражеских ракет воздушного и морского базирования: еще 3 над Одесщиной, 7 над Херсонщиной и 3 над Винничиной.

Также отмечается, что во время массированной ракетной атаки враг целил объекты критической инфраструктуры. Поражены несколько таких объектов в Винницкой и Одесской областях.

Напомним, что утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу – Россия запустила ракеты из самолетов и моря. Поэтому в Николаевской области прекратили электроснабжение всем очередям потребителей.

Одна российская ракета попала в нежилое здание в Голосеевском районе Киева, есть погибший и пострадавший.