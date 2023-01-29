Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram .

Россия держит в боевом дежурстве в Черном море 15 кораблей. Среди них есть ракетоносители.

По данным Братчука, в Черном море по состоянию на утро 29 января находятся три носителя ракет. Общий залп их составляет 20 «Калибров».

Напомним, что в результате обстрелов российских террористов наибольшие разрушения в Николаеве подверглась жилой застройке.