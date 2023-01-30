Полиция Киевщины разоблачила мужчину, укравшего генератор.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

На днях к стражам порядка обратился 34-летний потерпевший и сообщил о краже генератора с придомовой территории в селе Гора.

С помощью камер видеонаблюдения была установлена вора. Им оказался 41-летний местный житель, похитивший генератор и спрятавший его в лесу.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, следователи начали досудебное расследование (часть 4 статьи 185 УКУ – прим.). Воровство грозит до 8 лет заключения.

Полиция Киевщины призывает граждан беречь свое имущество и быть осмотрительными, ведь в связи с отключением электроэнергии воровство генераторов стало распространенным видом преступлений.

Напомним, коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» объявило тендер на закупку 18 мощных генераторов ожидаемой стоимостью в 9 миллионов 999 тысяч 900 гривен.