Оккупационные войска РФ на юге Украины не готовы к активным боевым действиям, однако взимают на это направление живую силу.

Об этом в комментарии телеканалу Эспрессо сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

— На юге враг не готов вести активную деятельность, чтобы не рассредоточивать силы. Несмотря на то, что их количественно больше, они подтягивают мобилизационный ресурс, но технически они не обеспечены. Это живая сила, которую они готовы выставлять заграждением вперед на передовую, – отметила она.

Напомним, Россия, скорее всего, не сможет в ближайшее время применить иранские дроны Shahed для ударов по территории Украины из-за погодных условий, в частности, порывистый ветер.