В четыре села в бывшем Снегиревском районе впервые за 10 месяцев дали электроэнергию.
Об этом сообщило «Николаевоблэнерго».
Электроснабжение вернули в Гуляйгород, Ивано-Кепино, Васильевку и Павел-Марьяновку.
«Так вчера переживали за тех, кто несколько часов без света, забывших порадоваться за тех, кого за выходные заживили впервые за 10 месяцев!», — отметили энергетики.
Ранее энергетики Николаевщины получили энергетическое оборудование от международных партнеров по восстановлению электроснабжения в области.
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В четыре села в бывшем Снегиревском районе впервые за 10 месяцев дали электроэнергию.
Об этом сообщило «Николаевоблэнерго».
Электроснабжение вернули в Гуляйгород, Ивано-Кепино, Васильевку и Павел-Марьяновку.
«Так вчера переживали за тех, кто несколько часов без света, забывших порадоваться за тех, кого за выходные заживили впервые за 10 месяцев!», — отметили энергетики.
Ранее энергетики Николаевщины получили энергетическое оборудование от международных партнеров по восстановлению электроснабжения в области.