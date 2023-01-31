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В четыре села в бывшем Снегиревском районе впервые за 10 месяцев дали электроэнергию.

Об этом сообщило «Николаевоблэнерго».

Электроснабжение вернули в Гуляйгород, Ивано-Кепино, Васильевку и Павел-Марьяновку.

«Так вчера переживали за тех, кто несколько часов без света, забывших порадоваться за тех, кого за выходные заживили впервые за 10 месяцев!», — отметили энергетики.

Ранее энергетики Николаевщины получили энергетическое оборудование от международных партнеров по восстановлению электроснабжения в области.