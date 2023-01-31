С завтрашнего дня, 1 февраля, коммунальное предприятие «Николаевпастранс» увеличивает количество транспорта на маршрутах и изменяет частоту рейсов автобусов №91, №1, №81 и №79.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.

В этой связи были изменены графики работы автобусов.

Напомним, что с 18 января 2023 года временным перевозчиком на маршруте №1 «Завод «Океан» – Терновка» назначен КП «Николаевпастранс».