Николаевский городской голова Александр Сенкевич хочет, чтобы город стал одним из самых прозрачных в вопросах использования средств иностранных партнеров. Для этого город присоединился к европейской антикоррупционной инициативе.

Об этом он рассказал во вторник, 31 января, на заседании сессии Николаевского городского совета.

Мэр города еще раз озвучил свое отношение в вопросе использования средств иностранных партнеров. По его словам, все должно происходить без вмешательства украинских чиновников.

— На сегодняшний день мы хотим стать одним из самых прозрачных городов. Для этого мы сотрудничаем с европейской антикоррупционной инициативой при поддержке Дании для того, чтобы расписать все процессы использования всех ресурсов, которые нам посылают компании, а также государственные и негосударственные организации других стран для восстановления Николаева, — сообщил он.

Александр Сенкевич отметил, что все закупки будут проводиться по процедурам Дании и других государств, которые будут выделять средства Николаеву.

— И президенту (Владимиру Зеленскому, — ред.) и премьер-министру Дании (Мэтте Фредериксен, — прим.) я говорил, что я как городской голова не хочу касаться денег международной помощи. Мы сказали, что нам нужно. Нам нужно восстановить школы, сады, трубы и так далее , отметил он.

Напомним, что 30 января в рамках своего визита в Николаев президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен осмотрели инфраструктуру, разрушенную российским агрессором.

Как сообщалось, в конце марта президент Украины выступил перед парламентом Дании. Во время обращения он рассказал о ракетном ударе по Николаевской ОВА и предложил Дании принять участие в восстановлении города после войны. Через несколько недель Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.

В пятницу, 13 января, в Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева. Он отметил, что Дания поддерживает Украину всеми имеющимися средствами, поскольку считает ее народ героями в этой борьбе и хочет приносить пользу.