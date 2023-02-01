Эксминистр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал обыски, которые провели у него утром 1 февраля по делу о падении вертолета в Броварах.

Следователи проводили обыск в рамках отработки одной из рабочих версий причин трагедии, написал он в своем телеграмм-канале.

По словам бывшего министра, правоохранителей интересовали контракты по закупке МВД вертолетов Super Puma (Airbus Helicopters H225).

— Следователи вели себя корректно, хотя целесообразность проведения такого следственного действия выглядит несколько туповато, через шесть лет после заключения контракта. Конечно, ничего соответствующего интересам следствия обнаружено не было. Украино-французский контракт на поставку МВД Украины вертолетов Airbus заключен в рамках межправительственного соглашения, ратифицированного Верховной Радой Украины в 2018 году. Кроме того, контракт проходил аудит французского правительства и казначейства. Эти вертолеты спасли и еще спасут тысячи жизней. Я горд, что участвовал в этом проекте, – написал Арсен Аваков.

Напомним, во время обысков работники ДБР смотрели контракты шестилетней давности с французской Airbus Helicopter, которая поставила МВД, в частности, вертолеты H-225, на котором и разбилось руководство.

Как сообщалось, 18 января 2023 года в городе Бровары Киевской области рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. На борту находилось руководство МВД, которое летело в командировку. Погибли 16 человек, в том числе один ребенок, министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.