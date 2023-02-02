Правоохранительные органы вручили подозрение топ-менеджеру Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в состав группы Ferrexpo миллиардера Константина Жеваго.
По данным Бюро экономической безопасности, в период с 2018 по 2021 год бухгалтер предприятия вносил ложные сведения в официальные документы, в частности, по начислению платы за пользование недрами месторождения железных руд.
Благодаря подобным махинациям комбинату удалось уйти от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами.
— Проведенная в ходе досудебного расследования комплексная судебная экспертиза установила, что сумма нанесенного государству ущерба из-за непоступления в бюджет рентной платы за пользование недрами составляет около 2 миллиардов гривен, – говорится в заявлении БЭБ.
Бюро в сотрудничестве с СБУ открыло уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог).
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Правоохранители также продолжают установление лиц, причастных к этому правонарушению.
Владелец группы Ferrexpo Жеваго сейчас находится во Франции.
Напомним, что вчера правоохранители разоблачили руководительницу налоговой службы Киева Оксану Датий на многомиллионных сделках. Также правоохранители приходили с обысками к олигарху Игорю Коломойскому, бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову и еще ряду лиц.
Правоохранительные органы вручили подозрение топ-менеджеру Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в состав группы Ferrexpo миллиардера Константина Жеваго.
По данным Бюро экономической безопасности, в период с 2018 по 2021 год бухгалтер предприятия вносил ложные сведения в официальные документы, в частности, по начислению платы за пользование недрами месторождения железных руд.
Благодаря подобным махинациям комбинату удалось уйти от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами.
— Проведенная в ходе досудебного расследования комплексная судебная экспертиза установила, что сумма нанесенного государству ущерба из-за непоступления в бюджет рентной платы за пользование недрами составляет около 2 миллиардов гривен, – говорится в заявлении БЭБ.
Бюро в сотрудничестве с СБУ открыло уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог).
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Правоохранители также продолжают установление лиц, причастных к этому правонарушению.
Владелец группы Ferrexpo Жеваго сейчас находится во Франции.
Напомним, что вчера правоохранители разоблачили руководительницу налоговой службы Киева Оксану Датий на многомиллионных сделках. Также правоохранители приходили с обысками к олигарху Игорю Коломойскому, бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову и еще ряду лиц.