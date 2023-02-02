Правоохранительные органы вручили подозрение топ-менеджеру Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в состав группы Ferrexpo миллиардера Константина Жеваго.

По данным Бюро экономической безопасности, в период с 2018 по 2021 год бухгалтер предприятия вносил ложные сведения в официальные документы, в частности, по начислению платы за пользование недрами месторождения железных руд.

Благодаря подобным махинациям комбинату удалось уйти от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами.

— Проведенная в ходе досудебного расследования комплексная судебная экспертиза установила, что сумма нанесенного государству ущерба из-за непоступления в бюджет рентной платы за пользование недрами составляет около 2 миллиардов гривен, – говорится в заявлении БЭБ.

Бюро в сотрудничестве с СБУ открыло уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Правоохранители также продолжают установление лиц, причастных к этому правонарушению.

Владелец группы Ferrexpo Жеваго сейчас находится во Франции.