По материалам СБУ 5 лет за решеткой проведет глава Харьковского окружного админсуда. Она наладила механизм получения денег за принятие решений «в пользу» заявителей.

Об этом сообщает СБУ.

Так, в сентябре 2020 года глава суда предложила взятку своей подчиненной – судье, которая рассматривала административное дело представителя коммерческой структуры. — За 3 тысячи долларов руководительница потребовала принять «необходимое» для предпринимателя судебное решение по земельному спору, — рассказали в СБУ.

В том же году сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП задержали главу суда на рабочем месте во время передачи всей суммы взятки.

- В мае 2021 года Высший совет правосудия временно отстранил судью от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности, - добавили в пресс-службе ведомства.

В дальнейшем по материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд признал фигурантку виновной по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (высказывание предложения и предоставление неправомерной выгоды за принятие решения другим судьей) и назначил наказание в виде 5 лет заключения с лишением права занимать должность судьи сроком на 3 года. Приговор вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

Напомним, что Служба безопасности разоблачила на системной коррупции еще одного высокопоставленного чиновника. Им оказался заместитель начальника одного из управлений Одесской областной военной администрации.