По состоянию на пятницу, 3 января, ситуация в энергосистеме улучшается, соответственно, и уменьшается дефицит электрической мощности.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

— Благодаря принятым мерам, а также метрологическим условиям ситуация с электроснабжением продолжает улучшаться. Ожидаемый дефицит электрической мощности на вечерний максимум составит около 17,5% потребности, – говорится в сообщении.

В связи с боевыми действиями сложнейшая ситуация с обесточиваниями в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Из-за дефицита генерирующей мощности наибольшая доля отключенных потребителей в Кировоградской, Волынской и Винницкой областях.

Ограничение потребления электроэнергии осуществляется НЭК «Укрэнерго» путем доведения до всех операторов систем распределения (ОСР) лимитов потребления, действующих в течение суток. Каждый ОСР в пределах доказанного лимита в своей области составляет графики почасовых отключений и информирует об этом потребителей. При превышении лимита применяются аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, энергетики Николаевской области получили энергетическое оборудование от международных партнеров для возобновления электроснабжения в области.