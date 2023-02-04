«Черный ящик» с упавшего в Броварах в январе вертолета планируют расшифровать за неделю – две.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Йонушас.

— Мы понимаем, что во время таких событий важна информация из «черных ящиков». Я знаю, что наши правоохранители уже работают вместе с французскими коллегами. Я надеюсь, примерно через неделю, максимум – две все же будут расшифрованы «черный ящик», и после того мы сможем более подробно ознакомиться с наиболее приоритетной версией, – рассказал Йонушас.

Он отметил, что сейчас приоритетны версии об ошибке пилота и технической неисправности вертолета. Также не исключается версия диверсии, но она идет не одной из приоритетных.

— Вы знаете, что правоохранители уже совершили определенные процессуальные действия, обыски по отработке этой версии, они двигаются по контрактам, на основании которых была совершена покупка этих вертолетов, – добавил Йонушас.

Напомним, 18 января в Броварах рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД. Погибли 14 человек.