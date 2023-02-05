Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина согласилась не использовать предоставленное западными союзниками оружие по территории России.

В интервью Bild am Sonntag он отметил, что по поводу договоренности не атаковать российскую территорию «есть консенсус».

Олаф Шольц добавил, что заявления президента РФ Владимира Путина о том, что «немецкие танки снова угрожают России», является частью «серии заумных исторических сравнений, которые он использует, чтобы оправдать свое нападение на Украину».

— Ничто не может оправдать эту войну, – сказал он.

Канцлер отметил, что Германия вместе с союзниками передает украинцам боевые танки, чтобы они могли защищаться, и что каждая партия оружия тщательно взвешивалась с союзниками, прежде всего США. По его мнению, такой общий подход предотвращает эскалацию войны.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2023 году его страна продолжит поддерживать Украину.