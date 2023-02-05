Город Олбани, столица американского штата Нью-Йорк, станет партнером Бучи Киевской области.

Об этом рассказал городской голова Бучи Анатолий Федорук, цитирует «Укринформ».

Он сообщил, что мэрия Олбани сама вышла с инициативой партнерских отношений с Бучей. Федорук отметил, что делегация городского совета Бучи сейчас с шестидневным визитом находится в США, в том числе посетила Вашингтон.

— Главная цель — донести до народа Соединенных Штатов происходящее в Украине и наладить прямые связи с политиками, фондами, которые помогают нам в восстановлении, – сказал Анатолий Федорук.

По его словам, в Вашингтоне у него были встречи с руководством Агентства США по международному развитию (USAID), конгрессменами, чиновниками и партийными деятелями.

В частности, мэр посетил заседание руководства USAID, во время которого организация решила выделить Украине и Молдове 135 миллионов долларов. Эти средства должны были направить на развитие демократии и поддержку муниципалитетов в России, но теперь деньги направили Украине и Молдове.

Анатолий Федорук говорит, что Бучанская община будет участвовать в конкурсе на получение части из этих средств.

Напомним, правительство Дании выразило готовность помочь Николаеву восстановить разрушенную инфраструктуру. В Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева. Он отметил, что Дания поддерживает Украину всеми имеющимися средствами, поскольку считает ее народ героями в этой борьбе и хочет приносить пользу.

Делегацию из Дании, посетившую Николаев 30 января, поразили разрушения, вызванные российской агрессией.