Атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава флота России, он ожидает утилизацию вместе с двумя другими лодками такого же проекта.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ, пишет Эспрессо.
«Дмитрий Донской» ожидает утилизацию на военно-морской базе в населенном пункте Северодвинск вместе с двумя другими подлодками этого проекта.
Глава общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев заявил, что сейчас строится новый «Дмитрий Донской», проекта «Борей-А».
«Дмитрий Донской» — крупнейшая по водоизмещению подлодка в мире, она составляет 48 тысяч тонн.
Ранее сообщалось о том, что в России сообщили об изготовлении первой партии ракет «Посейдон». Это ядерная мегаторпеда, которая имеет целью нанести неприемлемый ущерб прибрежным территориям условного противника.
Атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава флота России, он ожидает утилизацию вместе с двумя другими лодками такого же проекта.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ, пишет Эспрессо.
«Дмитрий Донской» ожидает утилизацию на военно-морской базе в населенном пункте Северодвинск вместе с двумя другими подлодками этого проекта.
Глава общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев заявил, что сейчас строится новый «Дмитрий Донской», проекта «Борей-А».
«Дмитрий Донской» — крупнейшая по водоизмещению подлодка в мире, она составляет 48 тысяч тонн.
Ранее сообщалось о том, что в России сообщили об изготовлении первой партии ракет «Посейдон». Это ядерная мегаторпеда, которая имеет целью нанести неприемлемый ущерб прибрежным территориям условного противника.