Атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава флота России, он ожидает утилизацию вместе с двумя другими лодками такого же проекта.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, пишет Эспрессо.

«Дмитрий Донской» ожидает утилизацию на военно-морской базе в населенном пункте Северодвинск вместе с двумя другими подлодками этого проекта.

Глава общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев заявил, что сейчас строится новый «Дмитрий Донской», проекта «Борей-А».

«Дмитрий Донской» — крупнейшая по водоизмещению подлодка в мире, она составляет 48 тысяч тонн.

Ранее сообщалось о том, что в России сообщили об изготовлении первой партии ракет «Посейдон». Это ядерная мегаторпеда, которая имеет целью нанести неприемлемый ущерб прибрежным территориям условного противника.