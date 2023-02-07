Из-за отсутствия водоснабжения в Николаеве, замеры потребления электроэнергии в регионе 8 февраля производиться не будут.

Об этом сообщила пресс-служба «Николаевоблэнерго».

«Из-за отсутствия водоснабжения, измерения потребления электроэнергии по Николаевской области 8 февраля нецелесообразны. Поэтому принято решение о переносе дня замеров. Следовательно, 8 февраля возможно применение плановых отключений!», - говорится в сообщении.

Как известно, ранее Николаевоблэнерго анонсировало проведение дня замеров объемов потребления электроэнергии. Отмечается, что предельные величины потребления (лимиты) рассчитываются отдельно для каждого оператора системы распределения и напрямую зависят от объемов потребления в день замеров.

Однако в Николаеве из-за проблемы с функционированием насосных станций водопровода временно прекратят подачу воды.

Напомним, что такая ситуация в Николаеве уже во второй раз с начала 2023 года. В частности, 2 января из-за аварии «Николаевводоканал» вынужден был остановить работу всех насосных станций водопровода. Восстановить водоснабжение в городе удалось всего через несколько дней.