В среду, 8 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников, министр национальной обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас и Чрезвычайный и Полномочный посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас с рабочим визитом находились в Николаеве.

Украинская сторона ознакомила гостей с ходом боевых действий на территории Николаевской области, сообщили в Николаевской ОВА.

В ходе рабочей поездки состоялась встреча делегации с начальником Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом и генерал-майором Дмитрием Марченко.

Виталий Ким подробнее рассказал о последствиях военной агрессии РФ в Николаевской области и поблагодарил партнеров за противотанковые ракетные комплексы, которые Литва передала Украине в начале войны.

Также вместе с Командующим Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины Алексеем Неижпапой и заместителем начальника Николаевской ОВ Николаем Мариновым участники делегации посетили Николаевский судостроительный завод. Там они осмотрели недостроенный крейсер проекта 1164 – «брат-близнец» утопленного нашими силами обороны крейсера «Москва», тоже построенного в Николаеве.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что по завершении войны видит будущее крейсера в создании музея.

Ранее сообщалось, что украинские инструкторы в Литве в течение двух последних недель проходили обучение работе с зенитными установками L-70. По возвращении в Украину они научат еще больше операторов.

Напомним, 30 января в Николаеве с рабочим визитом побывал президент Украины Владимир Зеленский. В рамках своего визита в Николаев президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен осмотрели инфраструктуру, разрушенную российским агрессором.