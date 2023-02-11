Польша предложила грузинскому правительству принять на лечение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий после заседания Европейского Совета, сообщает "Европейская правда».

— Польша инициировала, и я говорил со многими премьер-министрами по этой теме, предложения грузинскому правительству, чтобы Михеил Саакашвили, бывший президент Грузии, мог лечиться в Польше. Мы боимся, что в Грузии он может столкнуться со всем худшим. Если Грузия хочет рассчитывать на положительный ответ на свои европейские стремления, она также должна серьезно отнестись к этому обращению, уже формулируемому дипломатической службой Рады, — сказал он.

Ранее городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов экспрезидента Михеила Саакашвили отсрочить исполнение приговора или уволить его.

Как сообщалось, вечером 1 октября 2021 года власти Грузии заявили о задержании Михеила Саакашвили в Тбилиси. Утром этого дня Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, несмотря на то, что против него в этой стране возбуждены уголовные дела.

Сам Михеил Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным. Также он написал письмо из тюрьмы, в котором утверждает, что знал, что его арестуют «по сфабрикованным приговорам, вынесенным по приказу президента РФ Владимира Путина».

В начале февраля 2023 года МИД Украины назвал психологическим и физическим насилием действия грузинской удачи по отношению к гражданину Украины Михеилу Саакашвили, призвав Грузию прекратить эту пытку и передать осужденному Украине.

Страны Балтии также призвали правительство Грузии отпустить бывшего президента Михаила Саакашвили на лечение за границу.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что даже с ее помилованием экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили не освободят из заключения.